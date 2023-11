Drugsdealer door politie op heterdaad betrapt en na achtervolging opgepakt in Wervik

Een patrouille in een anoniem voertuig van de lokale politie Arro Ieper betrapte aan het gewezen station in Wervik een jonge drugsdealer op heterdaad. Hij negeerde enkele bevelen en vluchtte. De jonge Afrikaan kon vooraan het stadsdomein Oosthove in de Speiestraat in Wervik worden opgepakt.

Ondertussen kwam een politiecombi ter plaatse en nam de kerel mee voor verhoor. Alvast knap werk van de politie. Al maandenlang lopen er in de stationsbuurt en op Oosthove drugsdealers rond. Wat halfweg augustus nog ter sprake kwam tijdens de extra gemeenteraad over de veiligheid.