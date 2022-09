Drugscrimineel Flor Bressers ontkent betrokkenheid bij ontvoeringspoging Van Quickenborne

Flor Bressers, een veroordeelde drugscrimineel uit Lommel die in een Zwitserse cel verblijft, ontkent via zijn advocaat dat hij zou zijn betrokken bij de ontvoeringspoging van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Hij doet dat via zijn advocaten Hans Rieder en Yehudi Moszkowicz.

In de verklaring op het Twitteraccount van advocaat Yehudi Moszkowicz staat dat mediaberichten suggereren dat Bressers de opdrachtgever zou zijn. “Bressers wenst te benadrukken dat hij het idee van een ontvoering van een bewindsman of -vrouw uitdrukkelijk verwerpt en ontkent bovendien elke betrokkenheid. Bressers verblijft thans zeven maanden in Zwitserse detentie. Het is derhalve volstrekt onmogelijk voor hem om een dergelijke actie te verordonneren of daar anderszins bij betrokken te kunnen zijn.” In de verklaring wordt de suggestie “onterecht, zeer laakbaar en schadelijk” genoemd.

Bressers werd in 2020 veroordeeld tot vier jaar effectieve gevangenisstraf voor een gijzeling in het Antwerpse drugsmilieu. Hij was een hele tijd voortvluchtig en kon pas in februari dit jaar gevat worden in Zwitserland. Sindsdien zit hij daar in de cel.