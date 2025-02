Drugsbende bracht tientallen kilo’s cannabis aan de man in Oostende, kopstuk krijgt vier jaar celstraf

Een 33-jarige Palestijn heeft voor de Brugse rechtbank vijf jaar effectieve celstraf kregen als eider van een bende die op grote schaal cannabis en cocaïne verkocht in Oostende. In de zaak werden ook zes handlangers en een drugskoerier veroordeeld.

Volgens het parket verkocht Hassan S. (33) sinds maart 2021 cannabis en cocaïne vanuit een appartement in de Zwaluwenstraat in Oostende. De Palestijn gebruikte panden in de Leffingestraat en Oude Molenstraat om zijn geld en drugsvoorraad te stockeren. In totaal zou hij enkele tientallen kilo’s cannabis aan de man gebracht hebben. Het parket kon zes handlangers identificeren.

Op 6 maart vorig jaar kon de politie een Albanese drugskoerier onderscheppen die de bende vanuit Brussel beleverde. In de Volkswagen Caddy van Saimir K. (35) werd acht kilogram cannabis en ruim 40.000 euro cash geld aangetroffen. De man gaf toe dat hij eerder op de dag zes kilogram cannabis had geleverd in Oostende.

Procureur Jinmin Arnou bestempelde Hassan S. als de bendeleider en vroeg voor hem vijf jaar cel. “Op zijn gsm stonden heel veel foto’s van drugs en grote pakken geld”, stelde ze. Volgens de verdediging begon S. te dealen door een gokverslaving. “Hij is geen zware crimineel”, pleitte advocaat Thomas Gillis. “Hij begon ook pas in juni 2023 te dealen. Cocaïne heeft hij amper verkocht. Dit is een cannabisdossier.”

De rechtbank veroordeelde Hassan S. maandag tot vier jaar effectieve celstraf en verklaarde 100.000 euro verbeurd. Kompanen Alaa M. (34), Ghassan B. (43), Zaki S. (24) en Ibrahim Y. (30) kregen elk 30 maanden cel, de helft met uitstel. Ahmad B. (43) en Hussein H. (54) kregen respectievelijk twintig en twaalf maanden cel, eveneens voor de helft met uitstel. De gekliste koerier kreeg bij verstek drie jaar effectief. (AFr)