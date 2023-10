Drugdealer opgepakt na achtervolging en crash in Oostrozebeke, tweede verdachte nog voortvluchtig

De politie van zone Midow heeft in de nacht van woensdag op donderdag een vermoedelijke drugsdealer opgepakt na een wilde achtervolging. Het voertuig crashte in de Hoogstraat in Oostrozebeke. De opgepakte man raakte gewond, een tweede inzittende is nog voortvluchtig.

Een patrouille van Midow merkte rond middernacht een verdacht voertuig op in Ingelmunster. Ze wilden de auto staande houden, maar die sloeg de bevelen van de politie in de wind. Er volgde een achtervolging over het grondgebied van Ingelmunster, Izegem en uiteindelijk Oostrozebeke. In de Hoogstraat kreeg het voortvluchtige voertuig een ongeval waarbij de passagier gewond raakte. Hij werd gearresteerd en ligt in het ziekenhuis.

Drugs en een verboden wapen

De chauffeur kon ontkomen al is zijn identiteit wel bekend bij de politie. In de wagen werd een grote hoeveelheid drugs en een verboden wapen aangetroffen. Het voertuig werd in beslag genomen. Het parket van Kortrijk bevestigt de feiten, maar kan voorlopig enkel meedelen dat het onderzoek loopt.

Korpschef van zone Midow Ruben Depaepe is tevreden met de vangst. “Onze interventieploeg heeft alert gereageerd en goed werk geleverd. Het is een kwestie van tijd voor we ook de tweede verdachte zullen inrekenen.”