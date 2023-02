Drie verdachten gearresteerd na ontmanteling drugslabo in Meulebeke

In het Meulebeke zijn maandag drie personen gearresteerd die betrokken zijn bij een drugslabo, zo meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Tijdens de huiszoeking werd ook een hoeveelheid wapens aangetroffen.

In een loods van een afgelegen boerderij in Meulebeke heeft de politie een drugslabo aangetroffen. Er werden drie personen gearresteerd, onder wie de eigenaar van de loods. Er werden ook wapens aangetroffen. De verdachten zullen worden voorgeleid voor de Kortrijkse onderzoeksrechter. Die zal over hun aanhouding beslissen.

Waakzaam zijn

“De eigenaar verhuurde zijn loods aan een niet-marktconform hoge huurprijs en kwam eerder al in aanraking met het gerecht voor druggerelateerde feiten”, klink het. De federale politie en de lokale politie werkten samen voor de huiszoeking en er werden drugs- en explosievenhonden ingezet. Ook het Clan Lab Response Unit (CRU) en een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer waren aanwezig. “Zij hebben expertise rond onderzoek op gevaarlijke plaatsen waar chemicaliën zijn opgeslagen of waar een labo in werking is. Een chemisch proces kan immers niet zomaar worden stilgelegd. Specialisten zorgen ervoor dat de politiediensten in alle veiligheid kunnen werken”, klinkt het.

De politie roept burgers op om waakzaam te zijn en verdachte situaties te melden. Onder andere chemische of anijsachtige geuren, activiteit in leegstaande panden, abnormale dampen en afgeplakte ramen kunnen wijzen op de aanwezigheid van een clandestien drugslabo.