Drie jaar cel voor mensensmokkelaars die ook drugslab runden in Lo-Reninge

De Brugse strafrechter heeft twee Limburgers van Turkse origine veroordeeld tot drie jaar effectieve celstraf voor mensensmokkel. De bende gebruikte een boerderij in Lo-Reninge als safehouse, maar had nota bene op dezelfde plaats ook een drugslab opgezet.

De West-Vlaamse federale gerechtelijke politie voerde op 12 december 2019 huiszoekingen uit in Vlamertinge, Lo-Reninge en op verschillende plaatsen in Limburg. Op die manier werden drie xtc-labs en een cannabisplantage opgerold. De Turkse Genkenaar Satilmis G. (44) werd in mei 2021 door de Ieperse strafrechter uiteindelijk tot vier jaar cel veroordeeld. Metin S. (40) uit Heusden-Zolder kreeg later van het hof van beroep drie jaar cel voor zijn aandeel in de zaak.

Bij de huiszoeking in Lo-Reninge werden in de verlaten boerderij langs de Groenestraat ook vier mensen zonder papieren aangetroffen. Uit afgeluisterde telefoongesprekken in de drugszaak bleek dat de bende zich inderdaad ook inliet met mensensmokkel. De vluchtelingen van Koerdische origine verbleven in het safehouse in afwachting van een overtocht naar het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor zette de bende onder andere taxi’s in. De slachtoffers mochten de boerderij niet zomaar verlaten, waardoor ze naar eigen zeggen vaak honger leden.

Metin S. huurde het pand in Reninge, maar beweerde dat hij de Koerden gewoon onderdak had gegeven. Ook Satilmis G. betwistte zijn betrokkenheid bij mensensmokkel. Naar eigen zeggen had hij die mensen vervoerd zonder te weten dat ze geen papieren hadden. S. en G. bleven de schuld in elkaars schoenen schuiven, maar volgens de rechter hadden ze allebei veel boter op het hoofd.

Ten slotte kwam ook nog een derde verdachte in het vizier van de speurders. Op de tapgesprekken was bijvoorbeeld te horen hoe de Britse Turk Yakup A. (43) besliste wanneer een bepaald slachtoffer de oversteek mocht maken.

De rechter veroordeelde Metin S. en Satilmis G. uiteindelijk tot drie jaar effectieve celstraf en 32.000 euro boete. S. liet verstek gaan voor zijn proces. Yakup A. kreeg drie jaar cel, waarvan twaalf maanden met uitstel, en 32.000 euro boete, waarvan 9.600 euro effectief. De drie beklaagden zijn ook voor tien jaar hun burgerrechten kwijt.