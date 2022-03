Drie jaar cel voor gewelddadige diefstal in het drugsmilieu

De Brugse strafrechter heeft een 27-jarige Oostendenaar veroordeeld tot drie jaar effectieve gevangenisstraf voor een diefstal met geweld in het drugsmilieu. Zijn kompaan kreeg een werkstraf van 200 uur. Het slachtoffer werd afgetroefd voor een openstaande schuld van 250 euro.

Op 22 april 2021 had N.A. op sportpark De Schorre in Oostende afgesproken om cannabis aan te kopen. Zijn dealer wist echter dat de jongeman nog 250 euro in het krijt stond bij Tibo V. (23). V. werd verwittigd door de dealer en trommelde Abubakar O. (27) op om de schuld te innen. Ter plaatse kregen A. en een kameraad onmiddellijk klappen en stampen te verwerken. Bovendien ging V. aan de haal met een enveloppe die ruim 1.000 euro bevatte.

Abubakar O. kon pas later geïdentificeerd worden, maar werd op 18 mei door de onderzoeksrechter ook aangehouden voor zijn aandeel in de zaak. Die beslissing maakte de Tsjetsjeense Oostendenaar blijkbaar razend, want hij sloeg net voor het boeien een raam stuk in de gang van het gerechtsgebouw. O. moest met zware verwondingen aan zijn hand overgebracht worden naar het ziekenhuis.

Tibo V. werd al zes keer veroordeeld door de politierechtbank, onder andere twee keer voor corona-inbreuken. Het OM vorderde drie jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Abubakar O. hing 40 maanden effectieve celstraf boven het hoofd. Procureur Fauve Nowé wees op het uitgebreide strafblad van de beklaagde. De voormalige kooivechter liep al tegen de lamp voor wapens en weerspannigheid, maar kreeg ook al twee jaar cel voor rijden ondanks een rijverbod. Na zijn vrijlating onder voorwaarden ging O. opnieuw uit de bocht door op Facebook de dood van een Oostendse politieman te vieren.

De verdediging pleitte dat V. het gestolen geld heeft teruggegeven. “Hij zou het geld ook niet gestolen hebben, als hij wist dat het niet van A. maar van het andere slachtoffer was”, aldus meester Kris Vincke. Meester Mathieu Langerock benadrukte dat O. absoluut niet de aanstoker was. Daarnaast werd ook beweerd dat de gebruikte wapenstok van het slachtoffer was. Beide advocaten drongen aan op een werkstraf.

De rechter veroordeelde Abubakar O. uiteindelijk tot drie jaar effectieve gevangenisstraf. Bovendien werd zijn onmiddellijke aanhouding bevolen. Aan de Regie der Gebouwen moet hij een schadevergoeding van ruim 1.100 euro betalen. Tibo V. moet een werkstraf van 200 uur uitvoeren, anders hangt hem alsnog twee jaar cel boven het hoofd.