Drie drugsdealers opgepakt na achtervolging in Kortrijk: één van hen blijft aangehouden, andere twee personen vrij onder voorwaarden

In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 augustus kon politiezone VLAS drie drugsdealers oppakken nadat twee ervan op hun bromfiets eerder probeerden weg te vluchten van een politiecontrole.

De feiten gebeurden net na middernacht. In de Kuurnsesteenweg in Kortrijk merkte een politiepatrouille een duo op met een bromfiets waarvan de passagier geen helm droeg. Toen de twee verdachten doorhadden dat de politie hen wou controleren, gaven ze plankgas en sloegen ze op de vlucht. Tijdens de achtervolging zag het politieteam hoe ze een klein doosje weggooiden over de hekkens rond een braakliggend terrein.

Door de vele kleine paadjes met paaltjes in de buurt slaagde het duo er in aanvankelijk in weg te geraken van de politiecombi.

Teruggekeerd

De mannen waren echter te veel gesteld op het pakket dat ze weggegooid hadden, want even later kwamen ze terug met een taxi. Een eerste verdachte ging meteen het weggegooide doosje zoeken op het terrein terwijl de andere in de taxi bleef zitten. Meteen werd het duo opgepakt door onze politieteams die zich verdekt hadden opgesteld.

In het doosje dat terug werd gevonden zat 67 gram cocaïne. Daarnaast had één van de verdachten ook een grote som cash geld (bijna 1.400 euro) op zak en een kleine hoeveelheid cannabis.

Huiszoeking

Diezelfde nacht werd in opdracht van het parket ook nog een huiszoeking uitgevoerd. Daar werd nog eens een grote som cash geld (bijna 2.700 euro) aangetroffen, samen met een grote hoeveelheid hasj (41 gram) en kleinere hoeveelheden cannabis (5 gram) en cocaïne (3 gram).

Tijdens het onderzoek werd nog een derde verdachte opgepakt.

Op zondag 13 augustus verscheen het trio al voor de onderzoekrechter. Eén persoon blijft verder opgesloten in de gevangenis, de andere twee verdachten kregen voorwaarden opgelegd.