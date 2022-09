Doodrijdster uit Roeselare riskeert zes maanden cel voor drugsbezit in gevangenis

Een 33-jarige vrouw uit Roeselare moet zich voor de Brugse rechtbank verantwoorden voor drugsbezit in de gevangenis. Sharon D. werd vorig jaar veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval.

Op 11 augustus vorig jaar kreeg Sharon D. in de Brugse gevangenis bezoek van haar partner Harvey V. (32). Ze kreeg 0,5 gram cannabis overhandigd maar werd betrapt. De procureur vroeg zes maanden cel voor Sharon D. en wees op haar rijkelijk gevuld strafblad. De vrouw werd in het verleden al ettelijke keren veroordeeld voor rijden onder invloed van drugs. Eind juli vorig jaar kreeg ze 40 maanden cel, waarvan twaalf maanden effectief voor het dodelijke ongeval dat ze op 24 september 2020 veroorzaakte langs de Brugsesteenweg in Roeselare.

Onder invloed van drugs maaide ze een 84-jarige fietser van de weg. Izegemnaar Hendrik Uijttenhove overleed enkele weken later aan zijn verwondingen. Voor het overhandigen van de drugs riskeert Harvey V. negen maanden effectieve celstraf. Ook hij liep al talrijke veroordelingen op voor onder meer diefstal en drugsfeiten. De rechtbank doet uitspraak op 27 oktober. (AFr)

