DNA-onderzoek in Blankenbergse cannabisplantage levert bijkomende verdachte op: parket eist twee jaar cel

Een 27-jarige Albanees riskeert voor de Brugse strafrechtbank twee jaar effectieve celstraf voor zijn betrokkenheid bij cannabisplantages in Snaaskerke en Blankenberge. De kopstukken kregen eerder al celstraffen tot vier jaar opgelegd.

Op 16 april 2020 trof de politie tijdens een coronacontrole 420 cannabisplantjes aan in de laadruimte van een Citroën Berlingo. Die waren bestemd voor een loods in de Hanzestraat in Blankenberge. Daar nam de politie naast 46 cannabisplanten ook een tachtigtal kilogram cannabis in beslag. Verder onderzoek leidde de speurders naar een loods in de Dorpsstraat in de Gistelse deelgemeente Snaaskerke. Daar trof de politie 818 cannabisplanten aan. Volgens het parket werd er minstens drie keer geoogst.

Vier jaar voor kopstukken

De eigenaar van de Blankenbergse loods, een 42-jarige stukadoor, kreeg in juli 2021 drie jaar cel, waarvan twee effectief. De twee Albanese bendekopstukken, die opereerden vanuit Sint-Jans-Molenbeek, kregen elk vier jaar effectief. Zeven anderen, allen Albanezen, kregen voor hun aandeel tot twee jaar effectief.

Extra verdachte

Maar DNA-onderzoek in de knip- en droogruimte van de Blankenbergse plantage leverde nog een bijkomende verdachte op. Telefonieonderzoek linkte Orgest K. (27) ook aan de plantage in Snaaskerke. Hij is de neef van een van de Albanezen die in 2021 al werden veroordeeld. Wat zijn rol juist was, is niet duidelijk. De man kon nooit worden verhoord en stuurde maandag zijn kat naar het proces. De uitspraak volgt op 13 maart. (AFr)