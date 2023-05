DNA nekt dealer drie jaar na fataal heroïneshot in Torhout: dertig maanden celstraf

Een 25-jarige Nederlander heeft voor de Brugse rechtbank dertig maanden effectieve celstraf gekregen voor zijn aandeel in een fatale overdosis heroïne in Torhout. De feiten dateren van vier jaar terug, maar Houssam J. werd pas een jaar geleden aan de zaak gelinkt via zijn DNA.

Op 8 januari 2019 verwittigde de vriendin van het slachtoffer de hulpdiensten. Twee Nederlanders hadden heroïne geleverd, maar een shot voor het slapengaan was haar vriend fataal geworden. Volgens de vrouw hadden de Nederlanders nog geholpen om de man op bed te leggen, maar waren ze daarna gevlucht. Camerabeelden wezen uit dat het duo met de trein vanuit Maastricht naar Torhout was afgezakt. Maar over hun identiteit tastte het gerecht lange tijd in het duister.

Al acht maanden in cel

Een dik jaar terug leidde een DNA-spoor op een blikje Capri-Sun evenwel tot een doorbraak. Het gerecht kon toen Houssam J. (25) identificeren, een Nederlander die in 2016 al eens 30 maanden cel kreeg voor drugshandel. De twintiger werd aan België uitgeleverd en zit intussen een achttal maanden in de cel. Aanvankelijk hield hij de lippen stijf op elkaar, maar uiteindelijk gaf hij toe dat hij op de dag van de feiten in de woning van het slachtoffer aanwezig was.

Volgens de verdediging wist Houssam J. niet dat zijn kompaan die dag heroïne ging leveren. “Normaal leverde zijn maat immers altijd cannabis of partydrugs”, pleitte advocaat Filip De Reuse. “Mijn cliënt was in die periode zelf zwaar verslaafd. Maar hij kickte intussen af en liet het drugsmilieu achter zich.” (AFr)