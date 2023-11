Dirk De fauw: “Als drugstrafieken zich naar Zeebrugge verleggen, krijgen politie en douane extra manschappen”

“Als de drugtrafieken zich van Antwerpen naar Zeebrugge verleggen, krijgen douane en federale politie extra manschappen voor onze haven. Dat hebben de premier en de minister van Binnenlandse Zaken mij beloofd”, zei de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) tijdens de gemeenteraad dinsdagavond.

“Er doen in de Zeebrugse haven hardnekkige geruchten de ronde dat Antwerpen enkele trafieken uit Zuid-Amerika wil verleggen”, verklaarde raadslid Jean-Marie De Plancke. Momenteel wordt Zeebrugge in tegenstelling tot Antwerpen niet geplaagd door drugtrafieken. Eén van de voornaamste redenen is dat er weinig schepen uit Latijns-Amerika aanmeren in Zeebrugge.

Voorbereid?

“Maar het kan snel veranderen, te meer daar er plaats is op de containerterminal van Cosco in de voorhaven. Men is er kaaien aan het betonneren, wat de geruchtenmolen voedt”, aldus Jean-Marie De Plancke. Hij wil weten of de politie en de douane voldoende voorbereid zijn op de mogelijke komst van drugstrafieken. “We willen in Zeebrugge en de andere Brugse deelgemeenten vgeen Antwerpse toestanden meemaken, met afrekeningen, bomaanslagen en de dood van onschuldige kinderen. Die vrees leeft ook bij leden van onze veiligheidsdiensten in de haven.”

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die ondervoorzitter is van Port of Antwerp-Bruges, bezit de huidige grensinspectiepost van de douane in Zeebrugge over voldoende gesofistikeerd materiaal om het huidig volume aan transporten te scannen op de aanwezigheid van drugs. Er is regelmatig overleg met politie en douane rond havengerichte criminaliteit, zodat er snel kan ingespeeld worden op veranderingen. Ook de drugsmagistraat bij het parket West-Vlaanderen neemt hieraan deel.”

Extra manschappen

“Ik heb de opmerking duidelijk gesteld aan premier Alexander De Croo en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: als de goederenstromen zich verleggen en er risicovolle transporten naar onze haven komen, moet Zeebrugge meer manschappen krijgen. Ze hebben dat toegezegd! Er zijn trouwens ook al procedures uitgeschreven en interne afspraken gemaakt om in beslag genomen drugs te vernietigen in vergunde installaties”, aldus Dirk De fauw.