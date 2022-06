Diksmuideling bewijst af te zijn van cannabisverslaving en krijgt na 8 maanden rijbewijs terug

Een 28-jarige man uit Diksmuide slaakte maandagochtend een vreugdekreet op de politierechtbank van Veurne. Meer dan acht maanden nadat hij ongeschikt was verklaard omwille van zijn cannabisverslaving kreeg S.B. zijn rijbewijs terug.

De man kreeg op 27 september van de politierechter de rekening gepresenteerd na zijn uitspraken die hij deed tijdens een eerdere verkeerscontrole. Hij werd toen immers aan de kant gezet en legde daarbij een positieve speekseltest. S.B verklaarde vrijwel dagelijks cannabis te gebruiken en zag er zelf niet zo’n groot probleem in. Dat bleek nadien ook toen hij zich bij de politierechter moest verantwoorden. Die oordeelde daarbij dat de man door zijn verslaving niet meer geschikt was om te rijden. Daardoor kreeg hij niet alleen drie maanden rijverbod en 1.600 euro boete maar werd hij ook rijongeschikt verklaard.

Hij moest meteen zijn rijbewijs afgeven en zijn wagen laten staan. De man zocht intussen hulp bij zijn advocaat. “We hebben zelf een traject afgelegd bij een dokter om te bewijzen dat hij van de cannabis af is”, sprak meester Thomas Bailleul. “U ziet aan zijn resultaten via urineanalyses dat hij clean is. We lieten ook een haaranalyse uitvoeren en daaruit blijkt dat dit al maanden zo is.” De politierechter gaf daarom tot grote vreugde van S.B. zijn rijbewijs terug. Die kon hij meteen gaan ophalen bij de griffie van de politierechtbank. Een maar echter: het rijverbod van drie maanden zal de man later nog moeten uitzweten, net als het slagen in herstelexamens. (JH)