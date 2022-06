Dealer die met gestolen brommer over straat in Brugge zwalpte krijgt twee jaar cel

Een 26-jarige Bruggeling heeft twee jaar effectieve celstraf gekregen voor drugshandel en diefstal.

Tijdens de kerstnacht van 25 op 26 december vorig jaar zwalpte J.D. met een Honda Dax over straat in Brugge. De politie hield hem staande en trof bij een fouille 60 gram speed en wat cannabis aan. De twintiger beweerde dat hij de bromfiets gevonden had, maar camerabeelden wezen uit dat hij ze gestolen had uit de fietsenstalling aan het Brugse station. “Op de beelden was te zien hoe de beklaagde een enorme kniptang uit zijn mouw liet glijden”, verduidelijkte procureur Lode Vandaele.

Een half jaar voor de betrapping was J.D. vrijgekomen na een veroordeling voor drugsfeiten. Maar in oktober was hij opnieuw beginnen te dealen. “Met zijn leefgeld van 70 euro per week kwam hij niet rond”, pleitte zijn advocaat. “Hij beseft dat hij aan zijn verslaving moet werken.” De verdediging drong evenwel tevergeefs aan op een voorwaardelijke straf met de nodige begeleiding. AFr