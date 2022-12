Dealer die door ex aan galg werd gepraat krijgt voorwaardelijke celstraf

Een 28-jarige man uit Torhout heeft voor de Brugse strafrechtbank twaalf maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor drugshandel en verboden wapenbezit. J.N. werd door zijn ex aan de galg gepraat.

Op 4 oktober vorig jaar verwittigde de ex-partner van J.N. de politie. Bij een huiszoeking in de woning van de Torhoutenaar werden 57 gram speed en een kweekruimte met vier cannabisplanten aangetroffen. Op 16 februari dit jaar viel de politie een tweede keer binnen in de woning van J.N. en vond er 6,7 gram cannabis, een half opgerookte joint en restanten van een wit poeder. De twintiger bleek ook in het bezit van een uitschuifbare matrak.

Tijdens zijn verhoor gaf J.N. toe dat hij al ongeveer drie jaar drugs gebruikte. Hij ontkende evenwel met klem dat hij drugs verkocht. Hij beweerde tevergeefs dat de aangetroffen speed van zijn ex was. De rechter legde hem een resem voorwaarden op waaronder een behandeling voor zijn drugsverslaving. (AFr)