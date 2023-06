Dealer belt zelf naar hotel om te vragen of zijn drugs nog op de kamer liggen: rechter trakteert hem op drie jaar cel

Een 21-jarige man uit het Nederlandse Meppel is ook in beroep veroordeeld tot drie jaar cel voor het dealen van drugs vanuit een hotel in Oostende. De man belde zelf naar het hotel of zijn spul nog op zijn kamer lag en of hij het mocht komen halen.

De handel kwam op 7 februari vorig jaar aan het licht toen de politie na een melding over mogelijke drugshandel een observatie uitvoerde. Dat gebeurde aan een hotel in de Koningsstraat in Oostende. Het was bijna meteen prijs. De 19-jarige Nederlander A.T. verliet toen het hotel met een step en had 44 gram heroïne op zak. De man verklaarde op weg te zijn naar een klant en werkte al sinds december 2021 voor dezelfde bende waar hij heroïne en cocaïne aankocht.

Het onderzoek bracht ook de andere beklaagden in beeld. De 19-jarige D.W., eveneens uit Nederland, werd op de hotelkamer opgepakt en bewaakte er de drugs. Hij stuurde zijn landgenoot aan. Een 21-jarige Nederlander verkocht voor dezelfde bende vanuit een ander hotel drugs.

Oerdom

De man belde naar zijn hotel om te vragen of zijn spul nog op zijn kamer lag en of hij er om mocht komen. Het personeel vond de heroïne en cocaïne en verwittigde de politie. Hij kreeg eerst vier jaar effectief bij verstek en drie jaar op verzet, maar ging in beroep. Dat zijn cliënt zelf het hotel opbelde vond zijn advocaat Stijn Roels uiteraard oerdom.

“Hij speelt in de Champions League van de domheid!” Maar hij werd al eens eerder veroordeeld voor drugsfeiten in Dendermonde en Brugge, eveneens voor het dealen van drugs. “Het zijn feiten allemaal in dezelfde periode waarin hij die smeerlapperij verhandelde, dus als je alles zou optellen wordt het een erg zware bestraffing. Daarom vragen we deze drie jaar cel te willen milderen.” Maar het hof ging daar niet op in en bevestigde de straf van drie jaar cel. Bovendien vorderde het zijn onmiddellijke aanhouding omdat de man geen vast adres heeft in België en er dus vluchtgevaar is. (OSM)