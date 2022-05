Dealende kankerpatiënt uit De Panne krijgt opnieuw 18 maanden cel

Een 46-jarige terminale zieke kankerpatiënt uit De Panne kijkt nu al op tegen een celstraf van samen 6 jaar wegens het dealen van drugs. De man blijft voortdoen en kreeg deze ochtend opnieuw 1,5 jaar cel. “We moeten eerlijk zijn: de kans is nu wel heel groot dat hij niet meer uit de cel komt”, zuchtte zijn advocaat.

De 46-jarige S.N. kreeg de afgelopen jaren kans na kans van de strafrechter in Veurne en vervolgens de strafuitvoeringsrechtbank. Zowel in 2020 als 2021 kreeg de man in totaal 4,5 jaar cel voor het dealen van zware drugs en voor verboden wapenbezit. Zijn situatie is nochtans schrijnend: hij heeft terminale kanker en zware hartproblemen en zijn toestand gaat er steeds op achteruit. Toch blijft de man maar drugs gebruiken én dealen. Zo gebruikt hij onder meer speed.

“U gebruikt speed met uw medische problemen? Dat is al benzine op het vuur gieten”, waarschuwde de rechter hem eerder, die nog meegaf ‘dat hij hoopt dat zijn gezondheidsproblemen hem niet inhalen in de gevangenis.’ Omdat zijn situatie zo schrijnend is kreeg de man uitzonderlijke kansen: ondanks zijn 4,5 jaar cel vloog hij niet naar de gevangenis maar mocht hij naar huis. “Voor de tijd die me nog rest”, sprak hij zelf.

Nooit meer uit cel?

De politie hield de man evenwel in de gaten en op 8 februari werd hij alwéér betrapt. Deze keer toen twee Nederlanders van 19 en 23 jaar net cocaïne hadden gekocht bij hem. Sindsdien zit S.N. weer in de cel. Voor het dealen van drugs kreeg hij deze ochtend een nieuwe celstraf van 18 maanden opgelegd. Zo zit hij intussen al aan 6 jaar effectieve celstraf uit te zitten.

“Ik begrijp het ook niet”, zuchtte zijn advocaat. “Laat ons eerlijk zijn: hij heeft al zijn kansen echt wel verprutst. Ik wil geen medelijden opwekken maar de kans is nu echt wel groot dat hij wellicht nooit meer uit de cel zal komen.” De twee Nederlanders die de cocaïne kochten, en dat wellicht in opdracht deden, kregen elk 2 jaar cel. Ze zijn samen ook 2.480 euro kwijt. (JH)