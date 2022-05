Dealende jongeman uit Menen sleurt zus en schoonbroer mee op beklaagdenbankje

Er hangt een 21-jarige jongeman uit Menen een celstraf van twee jaar boven het hoofd wegens drugshandel. Zijn zus en schoonbroer uit Izegem moesten op de correctionele rechtbank van Kortrijk ook op het beklaagdenbankje plaatsnemen voor het bezit van drugs.

Op 23 juni 2021 kon Dylan B. in Menen met 50 gram cocaïne geklist worden. Amper 4 maanden later was dat in Rekkem opnieuw het geval. Hij zat toen in de auto van zijn zus Aline (23) en haar partner Colin C. (22) uit Izegem. In de wagen lagen cocaïne, cannabis en MDMA. In de handtas van Aline B. nog eens 45 gram cannabis. Een huiszoeking bij het trio leverde nog cocaïne, speed en cannabis, onder meer in de diepvries, op. Volgens Aline B. en Colin C. waren de drugs telkens van Dylan en wisten zij er zelfs niet van af dat er drugs in hun woning, waar Dylan was ingetrokken, lag. “Hij kookte meestal”, alludeerde Aline op de vondst van drugs in het diepvriesvak.

“Volledig met drugs gestopt”

Dylan B. gaf na aanvankelijke ontkenningen uiteindelijk toe dat hij drugs verhandelde. De openbare aanklager vorderde voor hem een celstraf van twee jaar en een boete van 16.000 euro, waarvan de helft effectief. Voor zus en schoonbroer zag het openbaar ministerie meer heil in een voorwaardelijke celstraf met begeleidende voorwaarden.

Tussen 8 oktober 2021 en 31 maart 2022 bleef Dylan B. in voorhechtenis in de cel. Na zijn vrijlating mocht hij bij zijn zus en schoonbroer in Izegem intrekken. “Ik ben volledig met drugs gestopt en vraag een nieuwe kans om mijn leven her op te bouwen”, klonk het. Hij vroeg een werkstraf te mogen uitvoeren. Zus Aline vroeg de vrijspraak. “Ik wist van de drugs, zelfs in mijn handtas, niets af”, verdedigde ze zich. Colin C. bekende af en toe met wat drugs te hebben geëxperimenteerd. Hij vroeg er zonder straf vanaf te kunnen komen. Hij toonde zich wel bereid enkele voorwaarden te volgen. Vonnis op 7 juni. (LSi)