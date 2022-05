Dansende agent uit Menen voor rechter na verduistering kilo drugs: “Raakte verslaafd toen dienbladen cocaïne rondgingen”

Hij was agent bij de politiezone Vlas maar in zijn vrije tijd tegelijk danser in discotheken en op evenementen. Het bleek voor een 35-jarige inspecteur uit Menen uiteindelijk een onmogelijke combinatie. Hij raakte verstrengeld in het drugsmilieu en ging over de schreef. Niet enkel door drugs te gebruiken en uit te delen. Hij raadpleegde illegaal politiedatabanken en verduisterde 1 kilo cocaïne. “Je was een schande als agent”, aldus de openbare aanklager die dinsdag voor de correctionele rechtbank een effectieve celstraf van 30 maanden vorderde.

Het onderzoek naar Glenn V. ging al in 2017 van start. Op het festivalterrein van Cirque Magique in Ledegem stapte Stefaan M., een vriend van hem, op 5 augustus 2017 met 60 xtc-pillen en cocaïne binnen, ondanks de aangekondigde nultolerantie en fouilles. Nog dezelfde avond volgde een huiszoeking in de riante huurvilla van Stefaan M., toen 45, in Dentergem. De speurden vonden overal verspreid in het huis 800 xtc-pillen, 1 kilogram cocaïne en cash geld. M. en zijn echtgenote vlogen enkele maanden in de cel. Tijdens dat onderzoek bleken er heel wat contacten tussen M. en agent Glenn V.

Dienbladen vol coke

V. bleek naast agent in zijn vrije tijd een niet onaardig danser. In die danswereld leerde hij zijn toenmalige vriendin maar ook M. en diens partner kennen. Als danser in discotheken maar ook op optredens in het Sportpaleis kwam hij in contact met het drugsmilieu. “De dienbladen met cocaïne gingen in het rond en hij liet zich verleiden”, aldus zijn advocaat Karel Rommens. M. werd zijn dealer.

Tijdens het onderzoek bleek ook dat V. wel heel regelmatig in de politiedatabanken op zoek ging naar eventuele informatie over onderzoeken naar zichzelf of zijn drugs- en dansentourage. “Uit bezorgdheid, om zijn eigen hachje te redden, omdat hij wel besefte dat hij verkeerd bezig was”, aldus zijn advocaat. “Niet om tips door te spelen naar die anderen.” Dat hij toch wel eens aan M. liet weten ‘dat alles ok was’ betwistte hij niet.

Hij zat op politiedatabanken om mogelijke onderzoeken naar zichzelf op te zoeken

Alsof het drugsgebruik en de schending van het beroepsgeheim nog niet belastend genoeg waren voor agent V. deed hij er nog een schepje bovenop toen hij hoorde dat een BMW van de failliete M. was verkocht, met nog 1 kilogram cocaïne aan boord. Hij engageerde zich om de auto en de drugs op te sporen. M. zou die dan nog verkopen en de opbrengst zouden ze delen.

Vals document

Via de politiedatabanken vond V. inderdaad de nieuwe eigenaar van de auto terug. Hij nodigde de man met zijn BMW op het politiekantoor in Kortrijk uit. Die rook onraad en doorzocht eerst nog eens zelf de auto. Zo botste hij op de kilogram cocaïne. Niettemin bood hij zich in Kortrijk bij de politie met de drugs en de BMW aan bij V.

Die deed alsof hij het onderzoek naar die drugs leidde, liet zich de drugs overhandigen maar was wel enigszins verrast toen de BMW-eigenaar een document vroeg waarin stond dat hij wel degelijk de drugs had overhandigd en er niets mee te maken had. V. viel niettemin op zijn pootjes en stelde dan maar eigenhandig een vals document op. Volgens de BMW-eigenaar zelfs compleet met politielogo.

“Arrestatie was zegen”

Alles leidde op 18 maart 2019 tot de arrestatie van Glenn V. in zijn eigen politiekantoor in Kortrijk. Na voorleiding bij de onderzoeksrechter werd hij onder voorwaarden vrijgelaten. Schorsing en later ontslag volgde. Enkele verklaringen van zijn ondertussen ex-partner over dealersactiviteiten later volgde halfweg 2020 een nieuwe arrestatie en huiszoeking. Die beweringen konden niet hard gemaakt worden maar een haaranalyse leerde wel dat hij nog altijd een chronisch drugsgebruiker was. “Kan niet, want na zijn eerste arrestatie gebruikte hij geen drugs meer”, pleitte zijn advocaat. “Hij maakte door zijn drugsverslaving gigantische fouten maar is nu niet meer de domme, drugsverslaafde politie-agent. Zijn arrestatie was een zegen.” Hij vroeg de rechter een werkstraf te kunnen uitvoeren.

Stefaan M. wist niet dat zijn vriend illegale dingen zou doen om die drugs uit die auto te recupereren

Ook Stefaan M. zat opnieuw mee op het beklaagdenbankje als mededader aan de omkoping en de schending van het beroepsgeheim. Voor zijn activiteiten als drugsdealer kreeg de ex-voetballer bij onder meer SK Vlamertinge, FC Langemark, Sassport Boezinge en BS Geluveld in 2019 al 2 jaar cel. Enkel de 4 maanden die hij in voorhechtenis had doorgebracht, sprak de rechter toen als effectieve straf uit. Nu vroeg hij de vrijspraak. “Hij wist niet dat zijn vriend illegale dingen zou doen om die drugs uit die auto te recupereren”, aldus advocaat Gregory Everaert. “Zelf vroeg hij ook nooit om getipt te worden of de politiedatabanken te raadplegen.” Ook hij herpakte zich vanuit zijn nieuwe woonplaats in Wervik naar eigen zeggen volledig. (LSi)