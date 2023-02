Dakloze man ontkent verkoop van cocaïne in Nieuwpoort

Een dakloze jonge twintiger die zich ophoudt in Nieuwpoort ontkent dat hij cocaïne verkocht in de regio. Bij een routinecontrole werd J.V. wel met een aanzienlijke hoeveelheid betrapt. “Hij heeft zichzelf in de problemen gewerkt door té eerlijk te zijn en te zeggen dat hij aan vrienden gaf”, zegt zijn advocaat.

Toen de politie op 8 oktober vorig jaar aan een bushalte in Nieuwpoort voorbijreed merkten ze J.V. op die zich zenuwachtig gedroeg. Hij keerde zich wat af van de politie, keek wantrouwig en was een sigaret aan het rollen. “En dus ging de politie over een tot een routinecontrole”, zegt de procureur. “En dat loonde. Bij hem werd een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne gevonden, wat cannabis en meer dan 400 euro cash. Nochtans is de man eigenlijk dakloos. Hij weigerde te vertellen aan wie hij verkocht en dat is zijn goed recht. Toch verdenken we hem van verkoop en daarvoor vragen we 18 maanden cel met probatievoorwaarden en 8.000 euro boete.”

“Te eerlijk geweest”

Om voorwaarden na te kunnen leven, moet J.V. wel eerst een dak boven zijn hoofd hebben. “Als alles goed verloopt, heeft hij eerstdaags een woning”, zegt zijn advocaat. “Maar laat ons in dit dossier eerlijk zijn: er is niets dat wijst op verkoop. Er werd ook niets in zijn telefoon gevonden. Hij is hier gewoon té eerlijk geweest in zijn verklaringen toen hij stelde af en toe iets aan vrienden te geven. Maar voor hem is dat geen verkoop.” Vonnis op 21 maart. (JH)