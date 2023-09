Combi moet uitwijken voor zwalpende bestuurder, die 33 gram cannabis op zak heeft: Bruggeling riskeert negen maanden celstraf

Op 11 september vorig jaar zag een politiepatrouille rond middernacht in Zedelgem een wagen aan hoge snelheid uit de tegenovergestelde richting komen. In een bocht nam de bestuurder zijn bocht veel te ruim waardoor hij over de middellijn reed en de combi zwaar moest uitwijken om een aanrijding te vermijden.

De agenten zetten de achtervolging in en plaatsten de wagen in Torhout aan de kant. “Er kwam een cannabisgeur uit de wagen”, verduidelijkte procureur Lode Vandaele. “De bestuurder was dronken, gedroeg zich agressief en had bovendien 33 gram cannabis op zak.”

Het parket wou de zaak via bemiddeling afhandelen, maar op 13 november maakte J.M. (27) het opnieuw te bont na een avondje feesten in ’t Oud Gemeentehuis in Varsenare. Rond 3.45 uur sprong de twintiger in zwaar beschonken toestand voor en op auto’s ter hoogte van een rotonde in de Gistelsteenweg. Hij schopte zelfs een deuk in de wagen van een passerende vrouw. “Mijn cliënt weet niet meer wat er juist gebeurd is”, pleitte meester Stephan Jacobus.

Voor zijn dolle rit zal J.M. zich later nog voor de politierechtbank moeten verschijnen. Meester Jacobus drong daarom aan op mildheid. “Mijn cliënt gebruikt geen cannabis meer. Hopelijk kan een opschorting volstaan”, besloot hij. De uitspraak volgt op 12 oktober. (AFr)