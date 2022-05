Cokedealer op heterdaad betrapt in Veurne

In Veurne heeft de recherche van politiezone Spoorkin vrijdag een cokedealer op heterdaad betrapt. De jongeman was van plan te dealen op de markt in Veurne. Politiezone Westkust kon ook een dealer van cannabis arresteren. De onderzoeksrechter in Veurne heeft beide verdachten aangehouden.

Bij de cokedealer, een jonge man geboren in 1997, werden bij een huiszoeking 25 zakjes coke aangetroffen. Hij was van plan te dealen op de markt in Veurne. Ook een afneemster, een vrouw die beweerde al drie jaar klant te zijn bij de dealer, werd gearresteerd. Uiteindelijk werden nog een drietal huiszoekingen uitgevoerd bij vermeende afnemers van de dealer.

Daarnaast kon de politiezone Westkust nog een cannabisdealer (geboren in 1996) arresteren. Bij een huiszoeking werd 240 gram cannabis aangetroffen. De drugssectie van politiezone Westkust had de man al enige tijd in het vizier.