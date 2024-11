Clubsupporter die met cocaïne op zak Benfica-fans uitdaagde vecht celstraf aan

Een 25-jarige Bruggeling vecht na verzet de drie maanden celstraf met uitstel aan die hij bij verstek kreeg opgelegd voor drugsbezit.

Op 15 februari vorig jaar nam Club Brugge het in de achtste finales van de Champions League op tegen het Portugese SL Benfica. Vlak voor de wedstrijd in het Jan Breydelstadion werd Bruggeling D.R. (25) bestuurlijk aangehouden omdat hij de Benfica-fans had uitgedaagd. De twintiger had een gram cocaïne op zak. “Niet toevallig drugs waarvan je opgehitst raakt”, sneerde procureur Lode Vandaele.

Voor het drugsbezit kreeg R. een minnelijke schikking aangeboden, maar die betaalde hij niet. Hierop werd hij voor de Brugse strafrechtbank gedaagd, waar hij in november vorig jaar niet kwam opdagen. De procureur vroeg drie maanden effectief en merkte op dat R. in het verleden al vier veroordelingen opliep voor diefstal, onder meer in kleedkamers en kantines van voetbalclubs. Uiteindelijk kreeg R. drie maanden cel met uitstel en 8.000 euro boete, waarvan 1.600 euro effectief.

Na verzet kwam de zaak donderdag opnieuw voor de rechtbank. Advocate Emily De Ceuninck vroeg om de celstraf te milderen. In een tweede dossier vecht R. de zes maanden effectieve celstraf aan die hij kreeg opgelegd voor bezit van 45 gram cannabis aan het Brugse station. In dat dossier vroeg zijn advocate een voorwaardelijke straf.

De rechtbank doet in de beide dossiers uitspraak op 5 december. (AFr)