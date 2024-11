Celstraf voor Nederlandse drugskoerier die met onderbroek vol cannabis in Brugse gevangenis arriveerde

Een 32-jarige Nederlander heeft voor de Brugse rechtbank tien maanden cel gekregen voor drugsbezit in de gevangenis. Bij zijn arrestatie had de politie over de 62 gram cannabis in zijn onderbroek gekeken.

Op 11 december vorig jaar werd Charmes S. (32) aangehouden voor oplichtingspraktijken en fraude. Daags nadien bracht de politie de Rotterdammer over naar de Brugse gevangenis, waar de cipiers 62 gram cannabis in zijn onderbroek aantroffen. “Markant genoeg had de politie daar over gekeken bij zijn arrestatie”, stelde procureur Mike Vanneste.

S. beweerde dat de drugs voor eigen gebruik waren. Omdat de verkoop niet kon worden aangetoond, werd S. enkel vervolgd voor invoer en bezit van de cannabis. De man kwam evenwel niet opdagen voor zijn proces. Hij liep in Nederland al drie veroordelingen op voor diefstal met geweld en afpersing.

Ook een 35-jarige Oostendenaar werd donderdag schuldig bevonden aan drugsbezit in de gevangenis. Op 20 december vorig jaar werd in de onderbroek van Ahmed C. een pakket met pillen aangetroffen. Het ging om Lyrica, een anti-epilepsiemiddel dat ook als roesmiddel wordt gebruikt. Naar eigen zeggen had hij de pillen gevonden.

Enkele weken eerder was C. na de wandeling ook al betrapt met een kleine hoeveelheid cannabis. De man kwam evenmin opdagen voor zijn proces. Hij kreeg zeven maanden cel. (AFr)