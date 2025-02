Celstraf voor Bredense drugsdealer die collega’s aan de galg praatte: “Die vier kilo cannabis? Die heb ik enkel gestockeerd”

Een twintiger uit Bredene kreeg voor de Brugse rechtbank 36 maanden effectieve celstraf voor verkoop van cannabis en cocaïne. Tayron B. beweerde dat hij vooral drugs stockeerde voor andere dealers.

De huurwagen van Tayron B. (23) werd op 10 februari 2023 in De Haan aan een controle onderworpen. In het voertuig werd 29 gram cannabis, 1.000 euro en een stroomstootwapen gevonden. In de woning van B. werd nog eens vier kilo cannabis aangetroffen. “Ik heb die 1.000 euro gekregen om de drugs te stockeren”, beweerde B. Naar eigen zeggen dealde hij zelf slechts op beperkte schaal.

Maar verder onderzoek wees uit dat de twintiger al sinds de zomer van 2021 cannabis en cocaïne aan de man bracht. Een van zijn klanten bleek nog minderjarig te zijn. Volgens het Openbaar Ministerie zou B. met zijn handel minstens 42.000 euro hebben verdiend. “De beklaagde liep al achter veroordelingen op en zit momenteel opnieuw in voorhechtenis voor drugsfeiten. Het is een behoorlijk hopeloze situatie aan het worden”, aldus procureur Mike Vanneste.

De verdediging drong aan op mildheid. “Mijn cliënt werkte goed mee aan het onderzoek en heeft veel namen van dealers genoemd”, pleitte advocaat Didier Scheldeman. “Dat leidde tot nieuwe arrestaties.” Door zijn loslippigheid zou B. in verschillende gevangenissen al rake klappen hebben gekregen. De rechtbank legde uiteindelijk de gevraagde effectieve celstraf van 36 maanden op. De verbeurdverklaring werd evenwel beperkt tot 10.000 euro. (AFr)