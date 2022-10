Cassatieberoep tegen veroordeling voor doodslag in Kortrijkse drugsmilieu verworpen

Het Hof van Cassatie heeft het cassatieberoep verworpen dat Ramzes Takaev (48) had ingesteld tegen zijn veroordeling door het West-Vlaamse hof van assisen. De veertiger werd op 19 november 2021 veroordeeld tot 24 jaar en 6 maanden opsluiting voor de doodslag op Pascal Bauwens (40). De Tsjetsjeense Izegemnaar heeft altijd ontkend dat hij zijn dealer op 31 januari 2018 in Kortrijk met drie harde slagen op het hoofd om het leven bracht.

De ouders van Pascal Bauwens hadden al ruim twee dagen niets meer gehoord van hun zoon, die nochtans vlak naast hen woonde. Op 2 februari 2018 besloot Patrick Bauwens daarom een kijkje te nemen in het huis van het slachtoffer. Pascal Bauwens lag in een plas bloed en was duidelijk met geweld om het leven gebracht. Volgens de wetsdokter kreeg de Kortrijkzaan met een zwaar voorwerp drie harde klappen op zijn hoofd.

In de nacht van 30 op 31 januari had zijn vader voor het laatst gehoord hoe de voordeur van de woning dichtsloeg. Bovendien zag hij toen een wagen met gedoofde lichten wegrijden. Die klanten van de Kortrijkse dealer beschreven nog enkele andere mensen die bij Bauwens over de vloer kwamen. Een van hen werd dankzij telefonieonderzoek na enkele dagen geïdentificeerd als Ramzes Takaev. De beschuldigde gaf toe dat hij die bewuste nacht in de woning van Bauwens aanwezig was, maar ontkende de moord met klem. Naar eigen zeggen zat hij op het toilet toen onverwachte bezoekers de feiten pleegden.

De jury hechtte aan die versie geen geloof. In het arrest over de schuldvragen werd gewezen dat Takaev die nacht als enige achterbleef bij het slachtoffer. De jury wees ook op de vele tegenstrijdige verklaringen van de beschuldigde. Anderzijds werd geoordeeld dat van voorbedachten rade geen sprake was.