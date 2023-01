Cannabisplantage opgerold op oudejaarsavond in Meulebeke

Op oudejaarsavond heeft de politie in een vervallen woning langs de Tieltstraat in Meulebeke een cannabisplantage opgerold. Over hoeveel plantjes het precies gaat, is voorlopig onduidelijk.

Buurtbewoners zagen zaterdagavond de politie omstreeks 18 uur binnenvallen in een woning langs de Tieltstraat, ter hoogte van de fietsdoorsteek naar de Bonestraat. De speurders zouden er urenlang aan de slag zijn. Binnen troffen ze een cannabisplantage aan.

De woning, met langs de achterzijde een garage, werd door de politie verzegeld. Het onderzoek is nog volop lopende. Voorlopig werd er niemand gearresteerd.