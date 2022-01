Cannabisplantage met 500 à 600 planten opgerold in Oostende in pand waar eerder al plantage was

In de Zandvoordestraat in Oostende is dinsdag een cannabisplantage ontmanteld. De politie trof er 500 à 600 cannabisplanten aan, net als drie paletten potgrond en heel wat professioneel kwekersmateriaal. Er zouden twee personen zijn opgepakt. Opvallend: in hetzelfde pand werd in oktober 2018 al een plantage opgerold.

Op de hoek van de Zandvoordestraat en de Schaperijkreekstraat hing dinsdagnamiddag een penetrante wietgeur. Dat had alles te maken met de ontmanteling van een vrij omvangrijke cannabisplantage in de hoekwoning. De speurders vielen dinsdagmorgen binnen en arresteerde twee verdachten. “Ik zag door mijn raam hoe de politie twee mannen in ondergoed meenam naar buiten en wegbracht met de combi”, getuigt een buurvrouw.

In de namiddag werd bijstand gevraagd aan de technische dienst van de stad Oostende, om mankracht en een container te leveren. Een twintigtal stadsarbeiders hielp mee om de plantage te ontmantelen. Alle 500 à 600 planten werden in de container gegooid en worden meteen vernietigd. De stadsarbeiders haalden ook minstens drie palletten met zakken potgrond naar buiten. De plantjes stonden naar verluidt verspreid over vier verschillende ruimtes in het pand, zowel op de eerste verdieping als op het gelijkvloers. De politie vroeg Fluvius ook om de elektriciteit in het pand af te sluiten.

Gyprocplaten

Hoe lang de recherche de cannabisplantage al op het spoor was, is onduidelijk. “Het gebouw heeft lang leeg gestaan. Een tweetal maanden geleden zag ik voor het eerst in lange tijd opnieuw beweging. Men was er bouwmaterialen naar binnen aan het brengen, zoals gyprocplaten. Ik ging ervan uit dat er verbouwingen bezig waren. Een wietgeur heb ik echter nooit waargenomen. Tot nu”, weet de buurvrouw nog.

Opvallend is dat er in oktober 2018 in hetzelfde pand al een cannabisplantage werd ontdekt. Die bevond zich weliswaar in een flat aan de kant van de Schaperijkreekstraat. De plantage was toen nog in de fase van de opbouw. Een Albanees kreeg twee jaar cel met uitstel voor zijn betrokkenheid. (BB)