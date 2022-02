Cannabisboer Patrick Lagrou uit Zandvoorde krijgt nieuw proces na uitspraak Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie in Brussel heeft meer dan vijf jaar na de veroordeling van cannabisboer Patrick Lagrou (61) uit Zandvoorde (Zonnebeke) het arrest van het hof van beroep verbroken. Lagrou kreeg toen een effectieve celstraf van vijf jaar voor de toen grootste cannabisplantage ooit in Europa en zag 2,4 miljoen euro drugsgeld verbeurd verklaard. Maar volgens Cassatie zijn er tijdens zijn voorlopige hechtenis procedurefouten gemaakt.

Halfweg 2009 kon de plantage met bijna 40.000 plantjes op het landbouwbedrijf van Lagrou in Zandvoorde opgerold worden. Uit het verdere onderzoek bleek dat hij toen al een ton cannabis had geoogst. Het koppel was door de dioxinecrisis in zware financiële problemen terechtgekomen.

Naar cassatie

Na tal van procedures besliste het hof van beroep in 2016 dat Lagrou een effectieve celstraf van vijf jaar moest krijgen. Zijn echtgenote kwam er met drie jaar voorwaardelijke celstraf vanaf, zijn dochter kreeg opschorting van straf. Twee Braziliaanse helpers liepen ook tegen de lamp. Lagrou trok al meteen na de uitspraak naar het Hof van Cassatie maar toen oordeelde het in 2017 dat er geen procedurefouten waren begaan.

Na een omweg via het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, dat de Belgische Staat in het ongelijk stelde, belandde het dossier opnieuw voor het Hof van Cassatie. Dat besliste nu toch tot de heropening van de rechtspleging. “Met andere woorden: er moet een nieuw proces komen”, bevestigt advocaat-generaal Henri Vanderlinden.

Rechten geschonden

Naar verluidt omdat de rechten van Lagrou tijdens zijn voorlopige hechtenis zijn geschonden. Hij legde verklaringen af zonder bijstand van zijn advocaat, werd niet op zijn zwijgrecht gewezen noch op het recht dat hij zichzelf niet hoefde te beschuldigen. De Belgische Staat had eerder Lagrou al een bedrag van 3.000 euro voorgesteld indien hij zou afzien van gerechtelijke stappen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens maar daar ging hij toen niet op in. Voor welk hof van beroep het proces zal moeten worden overgedaan, is niet duidelijk. Destijds vond het proces in Gent plaats maar het hoeft niet per se in hetzelfde gerechtelijk arrondissement overgedaan worden.

Meer dan 12 jaar na de ontdekking van de plantage in Zandvoorde, en na tal van gerechtelijke procedures en uitstellen, is het laatste woord over de beruchte cannabisboer dus nog altijd niet gezegd. (LSi)