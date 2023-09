Cannabis in Brugse gevangenis kan Oostendenaar en Kortrijkzaan vijf maanden cel opleveren

Een Oostendenaar en een Kortrijkzaan riskeren elk vijf maanden cel nadat ze in de Brugse gevangenis betrapt werden met een kleine hoeveelheid cannabis.

Op 7 maart werden cipiers een duidelijke wietgeur gewaar in de cel van Jordi D. (42). De Kortrijkzaan bleek 0,24 gram cannabis bij zich te hebben. “Ik heb die drugs toevallig op de trap gevonden”, beweerde hij. De veertiger heeft een uitgebreid strafblad met in totaal 27 veroordelingen, onder meer voor diefstallen en drugs. “Zijn krediet is opgebruikt”, sneerde procureur Mike Vanneste in de Brugse strafrechtbank.

Ook in de cel van Aaron C. (24) werd op 4 augustus 2022 een halve gram cannabis gevonden. De drugs zaten verstopt in een pakje sigaretten dat op de stoel lag naast zijn bed. De Oostendenaar verklaarde dat hij de drugs op de wandeling had gekocht. Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft C. al een beladen strafblad. Eind augustus vorig jaar kreeg hij nog 37 maanden cel voor diefstallen. “En op 12 mei liep hij nogmaals tegen de lamp met drugs in de gevangenis”, aldus Vanneste.

De advocaat van Jordy D. drong aan op mildheid. “Vijf maanden cel voor zo’n beetje drugs is bij het haar gegrepen”, pleitte hij. “Al begrijpt mijn cliënt wel dat dit niet door de beugel kwam.” Aaron C. stuurde zijn kat naar de rechtbank. De rechtbank doet op 26 oktober uitspraak in de beide dossiers. (AFr)