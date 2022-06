‘Camionneurke’ uit De Panne moet 18.000 euro terugbetalen na jarenlange cannabisverkoop

Een 25-jarige man uit De Panne kreeg van de strafrechter in Veurne twee jaar cel met uitstel onder voorwaarden en moet 18.000 euro drugsopbrengst terugbetalen na de jarenlange verkoop van cannabis. G.H. stond in het milieu bekend als ‘camionneurke’.

De 25-jarige Pannenaar zit sinds 7 mei in de gevangenis nadat besloten werd de man eindelijk aan te houden nadat er al verschillende meldingen binnen waren tegen hem. Die eerste verklaringen ten laste van G.H. dateren al van 2017. “De man wordt vervolgd voor het bezit en de verkoop van cannabis in de periode tussen 1 januari 2017 en 7 mei van dit jaar”, sprak de procureur. “Hij dealde weliswaar geen vijf jaar aan een stuk maar wel telkens langere periodes met tussenpauzen.

“Dealen uit gewoonte”

Het dossier is een bundeling van verschillende verklaringen en telefonieonderzoeken tegen G.H. In 2019 werd een Nederlandse runner opgepakt die verklaarde soms tot een kilogram cannabis af te leveren bij ‘camionneurke’, zoals hij in het milieu gekend stond.”

Volgens zijn advocaat begon de man te dealen door financiële problemen, maar had hij die niet meer als goed verdienende vrachtwagenchauffeur. “Hij bleef het gewoon doen uit gewoonte.” Hij kreeg nu twee jaar cel en 8.000 euro boete met uitstel onder voorwaarden en moet 18.000 euro drugsgeld terugbetalen. (JH)