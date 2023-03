Buren staan terecht voor ‘wandel en handel’ van coke in Nieuwpoorts appartement

Twee veertigers die bovenburen waren van een appartement in Nieuwpoort riskeren een celstraf omdat ze cocaïne gebruikten en verkochten in het gebouw. Tal van gekende namen uit de drugswereld bleken er klant te zijn.

Het onderzoek naar D.V. en R.A. startte toen de politie in een ander drugsdossier een afnemer verhoorde. “Die verklaarde dat hij de cocaïne had gebruikt in het appartement van D.V., die dus ook vervolgd wordt omdat hij zijn woning in de Langestraat in Nieuwpoort ter beschikking stelde voor druggebruik”, sprak de procureur. “Hij verklaarde dat de drugs afkomstig waren van zijn bovenbuur R.A. De drugs kwamen op bestellingen. Als we zien wie daar langsging om drugs aan te schaffen gaat het om heel wat bekende namen uit die wereld. Het was een handen en wandel op dat adres. Ik vraag voor D.V. 18 maanden cel en 8.000 euro boete en voor R.A. 1 jaar cel en 8.000 euro boete.”

“Zelf nooit verkocht”

Beide mannen stellen dat ze intussen niet meer in het appartement wonen en ontkennen ook dat ze echt drugs verkochten. “Ik gebruikte sporadisch nadat ik door de lockdown in verband met corona hervallen was in mijn druggebruik. Maar zelf heb ik nooit verkocht”, sprak R.A. De man zit momenteel in de gevangenis omdat hij hier illegaal verblijft en zijn advocaat nog bezig is met zijn aanvraag. Vonnis op 21 maart. (JH)