Brugse politie vindt vier zakjes cocaïne in onderbroek: piepjonge drugsdealer riskeert fikse celstraf

Een 21-jarige Bruggeling riskeert twintig maanden effectieve celstraf voor cocaïnehandel. J.D. verborg zijn voorraad op een opmerkelijke plek.

De beklaagde liep op 10 juli vorig jaar tegen de lamp tijdens een politieactie aan de terreinen van Sport Vlaanderen in Assebroek. J.D. en zijn kameraad overhandigden spontaan een zakje cannabis. “Een afleidingsmanoeuvre om de aandacht af te leiden van hun voorraad”, verduidelijkte procureur Lode Vandaele.

In de buurt van het bankje waar de beklaagde zat, vond de politie tussen het onkruid een zak met 18 gram cannabis. In de onderbroek van de beklaagde zaten vier zakjes cocaïne. In zijn woning trof de politie 4.000 euro aan in een tasje van Louis Vuitton. J.V. gaf toe dat hij sinds maart 2023 cocaïne verkocht.

D. was niet aan zijn proefstuk toe want in februari vorig jaar kreeg hij al eens vijftien maanden effectief voor drugsfeiten. Die straf werd later in beroep omgezet in een voorwaardelijke. In het huidige dossier vroeg de procureur twintig maanden effectieve celstraf en een verbeurdverklaring van 4.190 euro.

Volgens de verdediging zat D. in een ander dossier zeven maanden ten onrechte in de cel. “Dat heeft hem op het slechte pad gebracht”, pleitte meester Siska Lescrauwaet. “Hij maakte er geen geheim van dat hij drugs verkocht en gebruikte. Mijn cliënt ontkent wel dat die zak met cannabis van hem was.”

Meester Lescrauwaet vroeg een werkstraf voor J.D. De Brugse rechtbank doet uitspraak op 2 januari. (AFr)