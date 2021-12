Brugse politie klist twee drugdealers

De Brugse politie kon net voor kerst twee drugsdealers in de boeien slaan na enkele huiszoekingen. Daarbij werden onder meer verdovende middelen (cocaïne), geld en luxegoederen aangetroffen.

De drugscel van de Brugse recherche voerde al maanden onderzoek naar de verdachten onder leiding van het parket van Brugge en de Brugse onderzoeksrechter. Na voldoende info te hebben verzameld, kreeg de politie net voor kerstmis groen licht om een aantal huiszoekingen te verrichten. En met resultaat, zo bleek.

Huiszoekingen

Op 22 december 2021 kregen enkele rechercheurs van de Brugse politie de opdracht 3 huiszoekingen uit te voeren in Brugge, Gent en Wetteren. Politie Brugge kreeg hierbij de nodige bijstand van collega’s van Politie Gent, Wetteren-Laarne-Wichelen en kon ook, naast een eigen drugshond in opleiding, de drugshonden van PZ Het Houtsche en Berlare-Zele inzetten. De huiszoekingen waren het sluitstuk van een maandenlang onderzoek in een Brugs drugsdossier.

Polshorloges

Bij de huiszoekingen werden cocaïne, een behoorlijke som geld en luxegoederen zoals dure polshorloges aangetroffen. Er werden ook drie voertuigen in beslag genomen. De twee aanwezige verdachten werden meteen opgepakt en moesten intussen al voor de Brugse onderzoeksrechter verschijnen. Hun aanhouding werd onmiddellijk bevestigd. De twee blijken trouwens geen onbekenden bij politie en parket.