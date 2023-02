Brugse dealer (22) krijgt alsnog 30 maanden effectieve celstraf

Een 22-jarige Bruggeling is door de Brugse correctionele rechtbank alsnog tot 30 maanden effectieve celstraf veroordeeld voor drugshandel. De beklaagde kreeg van zijn klanten de bijnaam ‘apotheek van wacht’, omdat hij steeds paraat stond om te leveren. In eerste instantie kreeg G.L. een straf met uitstel, maar hij lapte zijn voorwaarden aan zijn laars.

De bal ging aan het rollen toen een politievoertuig op 9 april 2020 toevallig naast de beklaagde reed. L. gooide een pakje sigaretten op de grond, maar dat bleek wat cocaïne te bevatten. In zijn onderbroek werd nog eens 33 gram coke aangetroffen. De beklaagde beweerde slechts een tussenpersoon te zijn voor enkele dealers. In januari 2019 was hij echter ook al tegen de lamp gelopen. In een tasje vond de politie toen 351 xtc-pillen, ketamine en 12 gram speed.

24 op 24

Verder onderzoek wees uit dat G.L. samen met een kompaan een drugshandel had opgezet. Ze brachten cocaïne, speed, ketamine en Xanax aan de man. Hun afnemers verklaarden dat ze bij het duo 24 uur op 24 drugs konden kopen, wat hen de bijnaam ‘apotheek van wacht’ opleverde.

De Bruggeling bekende uiteindelijk zijn aandeel in de feiten. Op 24 juni 2021 werd hij door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Het openbaar ministerie had twee jaar effectieve celstraf gevorderd.

Schending voorwaarden

De procureur vroeg donderdag aan de rechter om de probatievoorwaarden in te trekken. L. kwam onder andere zijn afspraken bij de justitieassistent niet na. Bovendien belandde hij voor andere feiten weer in de gevangenis. De twintiger werd in dat dossier vrijgelaten onder voorwaarden, maar zit door een schending van die voorwaarden toch weer in de cel.

De verdediging omschreef de beklaagde als een beïnvloedbare jongen en vroeg om het probatieuitstel toch niet te herroepen. “Ik heb sindsdien nooit meer iets met drugs gedaan”, zei L. zelf. In mei 2022 liep hij in Kortrijk nochtans tegen de lamp met cannabis en cocaïne.