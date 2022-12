Bruggelinge krijgt 90 uur werkstraf voor drugsverkoop op festival Voltage in Zwevegem

Een 28-jarige Bruggelinge heeft van de Brugse strafrechtbank 90 uur werkstraf gekregen voor drugsverkoop op het muziekfestival Voltage in Zwevegem.

Op 7 en 8 augustus vorig jaar werden op het muziekfestival Voltage in Zwevegem 74 bezoekers betrapt op drugsbezit. Er werden ook drie dealers gevat, waarvan er twee in snelrecht gedagvaard werden. De derde, J.D. (28) uit Brugge, werd aangehouden en zat een dikke twee maanden in voorhechtenis. De vrouw werd op het festival betrapt met 24 xtc-pillen, twee zakjes ketamine, acht zakjes speed en 649 euro cash. In haar woning werd een grote voorraad drugs aangetroffen: 188 xtc-pillen, 148 gram ketamine en 73 gram speed.

J.D. gaf toe dat ze drugs verkocht en drong tijdens haar proces aan op de gunst van de opschorting, al dan niet gekoppeld aan voorwaarden. De rechtbank zag evenwel meer heil in een werkstraf. Ze hield daarbij rekening met het blanco strafblad van J.D. en het gunstige verloop van haar vrijheid onder voorwaarden. Als ze haar werkstraf niet correct uitvoert zal ze alsnog twaalf maanden cel krijgen.

In de zaak werd ook nog een 25-jarige man uit Eeklo veroordeeld. E.J. kreeg als leverancier van J.D. zeven maanden effectieve celstraf. De jongeman werd eerder al veroordeeld voor drugsfeiten. (AFr)