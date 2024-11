Bruggeling wordt betrapt met speed op weg naar afkickende vriendin: acht maanden cel

Een 39-jarige Bruggeling heeft acht maanden effectieve celstraf gekregen voor drugsbezit.

Op 20 september vorig jaar liep J.V. tegen de lamp tijdens een controle van de Gentse politie in Mariakerke. De Bruggeling zat als passagier in een voertuig en had ruim 18 gram speed en een gram cannabis op zak. Opmerkelijk: de man was op het moment van de controle op weg naar zijn vriendin, die zich in De Sleutel liet behandelen voor haar drugsverslaving

Procureur Lode Vandaele wees op het gevulde strafregister van J.V., die in totaal al zes veroordelingen opliep voor drugsfeiten. De dertiger kwam niet opdagen voor zijn proces in de Brugse rechtbank. Naast acht maanden cel kreeg V. ook een effectieve geldboete van 8.000 euro opgelegd. (AFr)