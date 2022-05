Bruggeling wil straf met uitstel maar is zo verslaafd dat geen instelling hem kan behandelen

Bruggeling Alexander B. vraagt in beroep een lichtere straf, deels ook met uitstel onder voorwaarden, voor herhaaldelijk geweld tegen politiemensen. Probleem is dat de man zo zwaar verslaafd is, dat geen enkele instelling in West-Vlaanderen hem kan behandelen.

Op 6 maart 2019 werd Alexander B. door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf, waardoor hij de gevangenis mocht verlaten. De volgende dag werd de politie al opgebeld door de ongeruste moeder van de dertiger. B. was uitzinnig en had het raam van een dokterspraktijk stukgeslagen. Bij zijn arrestatie ging hij wild te keer tegen de politiemensen, die ook heel wat verwensingen naar het hoofd geslingerd kregen. Een dag later werd Alexander B. door zijn moeder in een plas bloed gevonden. Deze keer probeerde hij één van de agenten tot twee keer een kopstoot te geven.

Nog een dag later was het alweer prijs. De dertiger wilde zijn beurt niet afwachten in de huisartsenpraktijk van het AZ Sint-Jan en gedroeg zich verbaal agressief tegen patiënten en het ziekenhuispersoneel. Toen hij even later binnen was gedrongen via de dienstingang, kwam het alweer tot een hevig conflict met de politie. Op 18 maart 2020 belde B. zelf de politie. Hij stelde dat hij geseind stond en dus naar de gevangenis moest worden overgebracht. Dat bleek niet te kloppen, maar B. ging alweer door het lint toen de politie hem wilde oppakken voor openbare dronkenschap. Ten slotte moest hij zich ook verantwoorden voor schriftvervalsing. Met een vals doktersvoorschrift kocht de beklaagde fentanylpleisters.

Voor de vier incidenten en de schriftvervalsing kreeg hij 37 maanden, maar ging hiertegen in beroep. Volgens zijn advocaat heeft hij hulp nodig en moet hij zo snel mogelijk residentieel worden opgenomen. Enig probleem: de bijna 40-jarige man is zo zwaar verslaafd aan drank, drugs en medicijnen dat hij in geen enkele West-Vlaamse instelling terecht kan. Al twintig jaar kampt hij met problemen. Ook de procureur-generaal vindt 37 maanden cel een erg zware straf. “Maar ik zie weinig andere oplossingen.” Uitspraak op 1 juni. (OSM)