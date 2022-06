Bruggeling met enkelband dealt heroïne vanuit sociale huurwoning: twee jaar cel

Een 47-jarige Bruggeling heeft twee jaar effectieve celstraf gekregen voor heroïnehandel vanuit zijn sociale huurwoning. De man stond op het moment van de feiten onder elektronisch toezicht.

Na de nodige observaties hield de politie op 28 december vorig jaar twee personen staande die de sociale huurwoning van F.D. in Brugge verlieten. Ze gaven toe dat ze er heroïne hadden gebruikt en verklaarden dat F.D. net een nieuwe levering had ontvangen. Er volgde een huiszoeking waarbij de speurders 50 gram heroïne aantroffen. Er lag ook een springmes en een stroomstootwapen.

Dat D. op het moment van de inval onder elektronisch toezicht stond, bestempelde procureur Lode Vandaele als “hemeltergend”. De veertiger liep in 1994 en 2019 al veroordelingen op voor drugsfeiten, terwijl hij in december 2019 nog een jaar cel kreeg voor diefstallen. Eind april kreeg hij twee maanden effectief omdat hij de deur van de woning van zijn ex in Lichtervelde vernielde.

D. bracht naar eigen zeggen tweewekelijks 50 gram heroïne aan de man. “Hij herviel na een pijnlijke relatiebreuk”, zo pleitte zijn advocate. “Het was niet zijn bedoeling om winst te maken.” De verdediging vroeg tevergeefs een voorwaardelijke straf. Naast twee jaar effectieve celstraf kreeg D. ook een geldboete van 8.000 euro. De rechtbank verklaarde ook ruim 7.000 euro verbeurd. (AFr)