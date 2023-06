Bruggeling (25) die 800 euro per dag verdiende met drugshandel riskeert celstraf van 40 maanden

Een 25-jarige Bruggeling en zijn 23-jarige ex-vriendin stonden donderdagochtend terecht voor de correctionele rechtbank in Brugge voor het bezit en verkopen van drugs. De feiten kwamen aan het licht na twee succesvolle huiszoekingen waarbij heel wat cash geld en drugs gevonden werden in een garage. De 25-jarige jongeman zou in totaal honderd klanten hebben gehad, goed voor een opbrengst van 700 à 800 euro per dag. WB riskeert een effectieve celstraf van 40 maanden, 1.000 euro geldboete en 180.000 euro verbeurdverklaring. C.V staat voor 12 maanden probatieuitstel en een geldboete van 1.000 euro.

De lokale politie van Brugge had eind vorig jaar een vermoeden dat er aan de KSA-lokalen aan het Guido Gezellekwartier in Brugge drugsdeals plaatsvonden. De 25-jarige W.B. die samen met zijn 23-jarige vriendin C.V. in het Brugse centrum woonde, kwam zo in het vizier van de agenten. De jongeman runde een succesvolle business met maar liefst honderd klanten. De Bruggeling kocht daarom drugs aan op grote school: 200 gram ketamine per maand, alsook 200 gram hasj. Daarbovenop werden er 200 à 300 pillen per maand aangeschaft en een halve kilo cannabis per week.

Dure aankopen

De 25-jarige W.B. had geen legale inkomstenbron, maar kon wel de nieuwste PlayStation en Louis Vuitton-handtassen kopen. De advocaat van C.V. beweert dat het meisje geen weet had van de grootschalige drugshandel, nonsens volgens de procureur. “Ik zou mij daar vragen bij stellen”, sneert de procureur.

“Mijn cliënte vroeg zelfs maar 300 euro huur per maand van W.B., want meer kon hij niet betalen zogezegd. Als je haar iets kan verwijten, dan is het dat ze naïef is geweest”, zegt haar advocaat.

Gevangenis

Na de tweede huiszoeking eind oktober werd W.B. opgepakt. De jongeman zit sindsdien achter slot en grendel op verdenking van het bezit en verkopen van drugs. De ex-vriendin wordt enkel beschuldigd van het bezit van drugs.

De verdediging vroeg de jonge vrouw een werkstraf op te leggen. “Ze zal doen wat ze altijd gedaan heeft en de beklaagde niet doet: werken”, stelde haar advocaat nog. In 2019 werd W.B. al eens veroordeeld, maar de jongeman hoopt toch op een milde straf. “Ik hoop dat ik nog een derde kans krijg om mij te bewijzen”, zei de jongeman. Vonnis op 29 juni.

