Brugge werkt samen met De sleutel om vroeger problematisch illegaal druggebruik te detecteren

Brugge gaat tot eind 2025 samenwerken met het ambulant centrum van De Sleutel om vroeger te kunnen interveniëren bij problematisch illegaal druggebruik van jongeren. Schooldirecties hebben een folder gekregen met tips hoe ze moeten handelen bij het dealen van drugs aan de schoolpoort.

Raadslid Stefaan Sintobin (VB) vroeg zich naar aanleiding van deze nieuwe samenwerking af hoe het gesteld is met druggebruik in de buurt van de Brugse secundaire scholen. Nele Caus (N-VA) pleitte voor een anoniem meldpunt, Sandrine De Crom (Open VLD) vond dat schrijnende getuigenissen van drugverslaafden op school effectiever zouden zijn dan een brochure.

Brief

Volgens jeugdschepen Mathijs Goderis (Vooruit) is het moeilijk in te schatten of het druggebruik bij Brugse jongeren echt stijgt: “Er zijn alleen studies en cijfers op Vlaams niveau. Tijdens corona werden er wel meer jongeren in Brugse parken betrapt, precies omdat de politie meer controleerde.”

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zet Brugge zowel op preventie als op repressie in: “Er is een brief met aanbevelingen naar de schooldirecties gestuurd: wat te doen? wanneer de politie in te lichten, als er gedeald wordt aan de schoolpoort?”

Aanklampende agenten

“Met gerichte acties zet de recherche van de lokale politie het druggebruik in kaart: hangjongeren worden geïdentificeerd, in de stationsbuurt zijn er systematische fouilles van onze ‘aanklampende’ inspecteurs.”

“Dat werpt zijn vruchten af, het aantal minderjarigen dat betrapt wordt met drugs is gedaald: in 2021 ging het om 155 gevallen, in 2022 om 106 minderjarigen. Dit jaar zaten we in augustus aan amper 83 jongeren in het bezit van drugs”, aldus Dirk De fauw.