Brugge heeft een heroïneprobleem

Voor het eerst heeft de politie vastgesteld dat de internationale drugsmaffia vanuit Frankrijk en Nederland heroïne levert aan druggebruikers in de Breydelstad. Burgemeester Dirk De fauw laakt het feit dat niet alle scholen een drugactieplan hebben.

Dinsdagavond bond raadslid Pascal Ennaert (Vooruit) de bel aan tijdens de gemeenteraad: “Iedereen weet dat er softdrugs gedeald wordt in het Astridpark en aan het station. Op Jan Breydel zie je af en toe voetbalsupporters met wit poeder aan hun neusvleugels. Maar ik vang signalen op van hulpverleners dat het heroïnegebruik in Brugge is toegenomen. Er zouden informele gebruikershuizen bestaan, er zijn drugkoeriers. Er circuleren vervalste medische attesten, hulpverleners worden bedreigd door jonge dealers. De hulpverleners zitten met de handen in het haar”, aldus Pascal Ennaert.

Volgens preventieschepen Mathijs Goderis (Vooruit) is er een structurele samenwerking tussen alle organisaties: “Heroïnegebruik situeert zich binnen een bepaalde maatschappelijke context. Het is niet zo dat aan elke straathoek een Brugse jongere heroïne staat te spuiten.”

Pol Van Den Driessche (N-VA) eiste een harde aanpak van de ‘handelaars in miserie en dood’. Raf Reuse (Groen) vond het spijtig dat er meer geld gaat naar repressie dan naar preventie. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is het aantal drugsdelicten in tien jaar tijd met 37 procent gestegen.

Scholen overtuigen

“In ons zonaal drugactieplan zit een scholenprotocol, waarbij directies snel drugproblemen kunnen signaleren aan de politie. Nu blijkt dat dit protocol nog niet bekend is in alle scholen. Het is belangrijk om alle directies te overtuigen een drugbeleidsplan op te stellen en de politie hierin te betrekken.”

“De lokale politie heeft vastgesteld dat een internationale drughandel sinds kort Bruggelingen met heroïne bevoorraadt. Die harddrugs komen uit Frankrijk en Nederland. Het is dus eerder een taak van de federale politie. Onze lokale recherche heeft geen weet van lokale gebruikshuizen, wel hebben we enkele gebruikers in de nachtopvang voor daklozen betrapt.” (SVK)