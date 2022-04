Bredenaar met 35 veroordelingen op strafblad staat opnieuw terecht voor drugsverkoop

Een 46-jarige Bredenaar riskeert in de Brugse rechtbank 37 maanden effectieve celstraf voor drugsverkoop. De man is lang niet aan zijn proefstuk toe.

Tussen het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 werd Mario V. aan de lopende band door de politie betrapt op drugsbezit. Bij twee betrappingen was hij ook in het bezit van een dolk en een alarmpistool. Berichten op zijn gsm wezen uit dat de Bredenaar al sinds het najaar van 2018 heel actief verdovende middelen verkocht. “Speed, xtc, heroïne, cocaïne, cannabis of GHB: hij verkocht zowat alles”, stelde procureur Mike Vanneste. “Hij is zelf ook een grootverbruiker van alles wat hij kan snuiven, slikken of spuiten.”

In juni vorig jaar vloog V. achter de tralies voor diefstallen. “Een andere hobby van hem”, sneerde Vanneste. “Hij verklaarde dat hij twintig gram speed per week gebruikte.” Vanneste hekelde ook het zware strafblad van V. “De beklaagde werd al liefst 35 keer veroordeeld voor onder meer diefstallen, drugs en verboden wapens. Hij is een echte draaideurcrimineel die voor heel veel overlast zorgt.”

Mario V. stuurde zijn kat naar het proces. De rechter doet uitspraak op 12 mei. (AFr)