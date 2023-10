Blankenbergenaar krijgt twee jaar voorwaardelijk voor cannabiskweek, zijn 84-jarige vader twee jaar effectief

Hoewel hij bedlegerig is door kanker, heeft een 84-jarige man uit Sint-Niklaas, voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor cannabiskweek in een vervallen vakantiewoning in Waasmunster. Naar eigen zeggen wou Ramon V. enkel zijn zoon helpen, toen die financieel aan de grond zat. De zoon kreeg twee jaar voorwaardelijk.

Door financiële problemen besliste Mario V. (64), een Nederlander uit Blankenberge, in het voorjaar van 2020 om cannabis te kweken in de vervallen vakantiewoning van zijn vader Ramon V. (84) in Waasmunster. Vader en zoon boerden goed, want in verschillende ruimtes op het domein langs de Grote Baan troffen de speurders op 22 februari vorig jaar in totaal liefst 400 cannabisplanten aan. Die leverden volgens het parket zes oogsten op.

Het openbaar ministerie vroeg voor vader en zoon 37 maanden cel. Mario V. kreeg maandag uiteindelijk twee jaar voorwaardelijk. “Hij hield zich enkel bezig met de kweek en heeft zelf nooit cannabis verkocht”, aldus advocaat Jan Dekersgieter. “Door de coronacrisis zat hij financieel aan de grond.”

Kanker

Ramon V. wou naar eigen zeggen enkel zijn zoon helpen. “Hij kreeg in ruil 3.000 euro,” pleitte meester Randall Huysentruyt. “Zelf had hij geen grote rol in de kweek. Hij zat vijf maanden in voorhechtenis en is nu door kanker bedlegerig. Hij wil het einde van zijn leven niet achter de tralies slijten.”

De smeekbede van de verdediging maakte maar weinig indruk op de rechtbank, die Ramon V. twee jaar effectief gaf. De tachtiger uit Sint-Niklaas was dan ook niet aan zijn proefstuk toe en werd een vijftiental jaar geleden al eens veroordeeld voor cannabiskweek, nota bene in hetzelfde pand. Opdrachtgever Kaymen W. (30) uit het Nederlandse Waalwijk kreeg twee jaar cel, de helft met uitstel. Hij ontkende zijn betrokkenheid met klem. R.T. (71), de toenmalige partner van Mario V., kreeg zes maanden celstraf met uitstel. Zij hielp met de aanplant.

Voor de plantage werd illegaal elektriciteit en water afgetapt. De netbeheerder en de watermaatschappij kregen respectievelijk 26.700 euro en 4.500 euro schadevergoeding toegekend. (AFr)