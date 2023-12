Blankenbergenaar begon twee weken na vrijlating opnieuw coke te verkopen: twee jaar effectieve celstraf

Amper twee weken na zijn voorwaardelijke vrijlating uit de gevangenis begon Blankenbergenaar Dylan L. (28) opnieuw cannabis en cocaïne te verkopen. Dat levert hem nu twee jaar effectieve celstraf op. “Hij is een doorwinterde crimineel”, klonk het streng.

Op 26 april 2021 kreeg Dylan L. voor de Brugse rechtbank twintig maanden voorwaardelijke celstraf voor drugsverkoop vanuit zijn kapperszaak in Blankenberge. Een meevaller, want de procureur had twee jaar effectief gevraagd. Na zeven maanden voorhechtenis mocht L. de gevangenis onder voorwaarden verlaten, maar amper twee weken later begon de twintiger opnieuw cocaïne en cannabis te verkopen. Eind januari 2022 liep hij uiteindelijk opnieuw tegen de lamp. Onderzoek van zijn smartphone wees uit dat hij in de maanden na zijn vrijlating erg veel contact had met mensen uit het drugsmilieu. Op het toestel stonden ook foto’s en filmpjes van drugs.

Tijdens zijn verhoor gaf L. de feiten toe. Op 3 april dit jaar kwam de zaak een eerste keer voor de rechtbank. De rechter kende de verdediging toen een uitstel toe om negatieve urinecontroles en andere documenten voor te kunnen leggen. Zo wou L. bewijzen dat hij zijn drugsprobleem aanpakt. Maar op de volgende zitting kwamen L. noch zijn advocaat opdagen. De procureur vroeg vervolgens twee jaar effectief. Volgens de rechtbank trok L. geen lessen uit zijn eerdere veroordelingen. “Hij is een doorwinterde crimineel”, klonk het. (AFr)