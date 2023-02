Bertje, de cannabisboer, zit opnieuw in Brugse cel

De Brugse raadkamer heeft dinsdag de aanhouding van Bertje, de cannabisboer, met een maand verlengd. De tachtigjarige drugdealer zit eens te meer in de cel. Dat bestigt zijn advocaat Stijn Leliaert.

Albert M. woont in het Nederlandse Hulst en heeft een indrukwekkend strafregister. Al herhaaldelijk werd hij veroordeeld voor het dealen van cannabis. Hij zakt graag af naar Brugge en Damme om cannabisrokers te bevoorraden. Naar verluidt aanziet hij dat als een bijverdienste bovenop zijn karig pensioen.

In 2015 leverde het hem al een celstraf van vier jaar op. Onlangs werd hij opnieuw in de Brugse regio betrapt met drugs in zijn auto. Hij is van zijn vrijheid beroofd en dinsdag verlengde de Brugse raadkamer zijn aanhouding met een maand. Volgens zijn advocaat Stijn Leliaert gaat het slechts om een beperkte hoeveelheid verdovende middelen.

