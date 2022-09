ANALYSE: Waarom Van Quickenborne in de vuurlinie van de drugsmaffia zit

Dat de drugsmaffia het aandurft om een vicepremier te (proberen) ontvoeren, wekt bij velen verbazing. Dat net Justitieminister Van Quickenborne het doelwit is, verbaast minder. De Kortrijkzaan profileert zich recent meer en meer in de strijd tegen wat hij zelf het ‘narco-terrorisme’ noemt.

“Ah, hier zie, mijne maat, ge doet dat goed, Vincent!”. De enthousiaste reactie van een Brugse rolstoelgebruiker was het, toen Justitieminister Van Quickenborne recent een politiecontrole bijwoonde in de Brugse binnenstad. Van Quickenborne sloeg een praatje met de man, lachte om zijn grap dat hij de échte premier was en gaf hem een vuistje.

Het tekent de toegankelijkheid van de minister. We zagen het eerder ook al in, pakweg, de werkplaats van de Brugse gevangenis of de slaapzaal van het Penitentiair Landbouwcentrum in Ruiselede. Niet te beroerd om met één van de gedetineerden in gesprek te gaan, altijd klaar voor een grap of een grol.

Plukteam

Maar vorige donderdagavond waren het geen vriendelijke fans die de minister thuis in Kortrijk een bezoekje wilden brengen. Daarvoor breng je geen kalashnikovs, gasflessen, benzine en spanbandjes mee in je auto. Uren daarvoor was de minister al op de hoogte gebracht dat er een gerechtelijk onderzoek liep naar mogelijke bedreigingen – heel concreet: een ontvoeringspoging – naar de minister toe. Toch liet Van Quickenborne zich daags nadien nog zien.

In Kortrijk ging hij samen met gerechtelijk directeur Kurt Desoete van de federale politie het plukteam bezoeken. Zulk een team houdt zich specifiek bezig met het ‘plukken’ van zware criminele organisaties: het in beslag nemen van zoveel mogelijk crimineel vermogen, of dat nu harde valuta, luxe-horloges of immobiliën zijn. De criminelen raken waar het pijn doet: in hun portefeuille.

Van Quickenborne postte vrijdag nog deze foto op zijn Facebook-pagina. (gf)

Wellicht is het ook vanuit die hoek dat de dreiging komt: het zware criminele milieu en dan meer specifiek het drugsmilieu. Het is in die strijd dat Van Quickenborne zich de voorbije tijd enorm geprofileerd heeft. Zo is er het dossier rond Sky-ECC, waarbij Belgische speurders erin slaagden om de encryptiecode van de speciale telefoons van drugsbendes te kraken en zo hele netwerken konden blootleggen.

Er is het uitleveringsverdrag dat hij samen met federaal procureur Van Leeuw – ook al onder permanente politiebewaking – afsloot in Dubai, waar menig drugsbaas zich ophoudt. Meest recent is zijn Stroomplan XXL dat specifiek gericht is op de drugshandel vanuit de haven van Antwerpen, dat al jaren geplaagd gaat onder een steeds harder escalerende spiraal van geweld.

Kleine garnalen

Met het viseren van een vicepremier schakelen de drugscriminelen een versnelling hoger in hun strijd om terrein te winnen, of verloren terrein te heroveren. De vier opgepakte verdachten, allen Nederlanders tussen de 20 en 48 jaar oud, zouden kleine garnalen zijn die de opdracht om de minister te ontvoeren beschouwen als een manier om op te klimmen in hun organisatie.

Maar achter de schermen zijn het ongetwijfeld de grote jongens die aan de touwtjes trekken. Of de opdracht daarvoor gegeven is in Dubai, Colombia of Amsterdam doet er in dat verband weinig toe. Het signaal is duidelijk: het narco-geweld kan overal opduiken, ook in een residentiële buurt in Kortrijk.