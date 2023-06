Amper paar uur na ontnuchtering in de cel wordt twintiger uit Knokke-Heist alweer beneveld aangetroffen in wagen

Een 27-jarige man uit Knokke-Heist moet zich de komende twee jaar aan strikte voorwaarden houden nadat hij herhaaldelijk betrapt werd met drugs in zijn wagen. B.V. moet volledig drugsvrij blijven en zijn behandeling voortzetten.

Op 24 februari 2021 trof de politie B.V. in Vlissegem aan in zijn wagen. De twintiger bleek onder invloed van ketamine en bekende dat ook meteen. In het vak aan de bestuurderszijde stak een zakje met 3,9 gram cannabis. B.V. werd ter ontnuchtering opgesloten in de politiecel en ’s anderendaags vrijgelaten.

Maar amper een paar uur na zijn vrijlating werd B.V. in Bredene opnieuw zwaar onder invloed van drugs in zijn auto aangetroffen. Hij had 3,9 gram ketamine op zak. Maar nog bleek de jongeman niet geleerd want op 8 december 2021 was het opnieuw prijs, deze keer in Knokke-Heist.

“Er hing wit poeder aan zijn neus en in de wagen lagen een zakje en een buisje met restanten van cocaïne”, stond te lezen in het proces-verbaal.

Omdat B.V. nog over een blanco strafblad beschikte, liet de rechtbank hem toe tot het drugsbehandelingstraject. De jongeman liet zich in een instelling behandelen en zou op vandaag drugsvrij zijn. Advocaat Koen Stubbe stuurde met succes aan op een opschorting, gekoppeld aan probatievoorwaarden. (AFr)