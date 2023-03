Alsnog twee jaar effectief voor Fentanyl-verslaafde Oostendse die apotheken afschuimde met “gevonden” voorschriften

Een drugsverslaafde Oostendse heeft twee jaar effectieve celstraf gekregen voor gesjoemel met doktersvoorschriften. C.Z. kreeg die straf aanvankelijk met uitstel opgelegd, maar omdat ze haar voorwaarden niet naleefde wordt ze nu effectief.

Tussen augustus 2020 en februari 2021 schuimde C.Z. talrijke Brugse apotheken af om Fentanylpleisters aan te schaffen. Fentanyl is een sterke pijnstiller die vaak door drugsverslaafden misbruikt wordt en al vaak tot fatale overdosissen heeft geleid. De vrouw haalde telkens een doktersvoorschrift boven dat ze op onrechtmatige wijze bekomen had. In totaal sloeg ze liefst 27 keer toe.

Loze belofte

Na haar arrestatie in februari 2021 gaf C.Z. de feiten toe. De zwaar verslaafde Oostendse beweerde dat ze de doktersvoorschriften gevonden had. “Ik ben daar nu mee gestopt”, garandeerde ze tijdens haar eerdere proces voor de Brugse rechtbank. “Ik ben opnieuw goed bezig en ben bereid om probatievoorwaarden na te leven.”

Dat bleek evenwel een loze belofte want C.Z. leefde haar voorwaarden niet na. Ze kwam bepaalde afspraken niet na en pleegde ook nieuwe feiten. In februari vorig jaar kreeg ze zeven maanden celstraf omdat ze met een vals voorschrift had geprobeerd om Durogesic en de angstremmer Bromazepam te kopen in een apotheek. De eerdere zaak kwam hierdoor terug voor de rechtbank en die trok donderdag haar voorwaarden in. (AFr)