Alsnog twee jaar cel voor cannabisdealer die met keukenmes over straat liep in Oostende: “Ik verkocht mijn drugs per kilo”

Een 27-jarige man uit Oudenburg heeft voor de Brugse rechtbank alsnog twee jaar effectieve celstraf gekregen voor drugshandel. Guillaume D. kreeg die straf eerst voorwaardelijk opgelegd, maar bleef op grote schaal drugs verkopen.

Een man sprak op 21 augustus 2022 de politie aan in de Oostendse Langestraat. Volgens de getuige was er een grote vechtpartij op til ter hoogte van een supermarkt. Ter plaatse troffen de agenten Guillaume D. aan. De twintiger had een groot keukenmes vast en beweerde dat enkele mensen zich verbaal agressief hadden opgesteld tegenover zijn vriendin, met wie hij naar een ondergrondse parking onderweg was.

De politie vergezelde D. naar zijn auto, die evenwel een sterke cannabisgeur verspreidde. In het voertuig lag 100 gram cannabis, dertien gram hasj en ruim vier gram speed. In de handtas van zijn vriendin stak 1.350 euro cash. In de woning van D. werden nog eens 122 gram cannabis en 58 gram hasj gevonden. Onderzoek wees uit dat D. al twee jaar op grote schaal drugs dealde.

In oktober 2023 kreeg de twintiger twee jaar voorwaardelijke celstraf. Maar uit informatie van een ander onderzoek bleek dat hij hasj en cocaïne bleef dealen. In zijn loods en wagen werden industriële hoeveelheden drugs aangetroffen. D. bekende dat hij zijn drugs per kilogram verkocht. Sinds 20 februari zit hij terug in de cel.

De rechtbank herriep de voorwaarden van D., die zich later nog zal moeten verantwoorden voor de nieuwe feiten. (AFr)